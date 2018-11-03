Adana'da silahlı çatışma: 6 yaralı

Adana'da iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, zorluk çıkaran tarafları dağıtan polis, kendisine ateş açanların da bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi 3096 sokakta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı çatışmada 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ekiplerine de silahla karşılık veren şahıslar, yakalanarak gözaltına alındı. Çatışmada yaralanan şahıslar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen Yüreğir ilçe amiri, yanındaki ekiple polise zorluk çıkaran mahalleliyi dağıttı.

Öte yandan dün de aynı gruplar arasında mahallede yaşanan kavgada bir kişinin daha silahla yaralandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.