Adana’da silahlı gasp

Adana’da parasını gasp eden şahıslara direnen Suriye uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi, bacağından vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sabah 07.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1240 Sokakta meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişiler pompalı tüfek ve tabanca ile tehdit ettikleri Suriye uyruklu Mehmet Hamud’un (27) 200 TL parasını gasp etti. Mehmet Hamud, gaspçılara direnirken tabancayla sağ bacağından vuruldu. Şahıslar pompalı tüfeği olay yerinde bırakıp kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, Mehmet Hamud ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeninde incelemelerde bulunan polis, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.