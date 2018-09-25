Adana'da silahlı kavga 1'i ağır 3 yaralı

Adana'nın Kozan İlçesinde aralarında alacak verecek meselesi iddiası yüzünden çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Hacımirzalı Mahallesi Çevreyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında araç alım satımından dolayı alacak verecek meselesi bulunduğu öğrenilen Emrah G. (29) adlı şahıs kendisine ait av tüfeği ile eski eniştesi olan Cihangir Kuşvuran (30) ile yanında bulunan Mehmet Ali Örs (34) ve Necati Göksoy (29)'e ateş açarak yaraladı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Ali Örs Adana Şehir Hastanesine sevk edilirken, durumu ağır olan Cihangir Örs'ün ise tedavisinin hala devam ettiği, Necati Göksoy'un ise olaydan hafif yaralı olarak kurtulduğu kaydedildi.

Olay yerine giden polis ekipleri olayın zanlısı Emrah G.'yi olayda kullandığı iddia edilen tüfekle beraber yakalayarak gözaltına aldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.