Adana’da silahlı tartışma: 2 ölü

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kafe işleten Tufan Kara ve kuzeni Mustafa Karaibişoğlu, Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı’nda iş ortakları Serhan G. ile devir-teslim nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonucu Serhan G. tabanca ile ortağı kuzenlere ateş açtı. Sokak ortasında açılan ateşle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan kuzenler yere yığıldı. Serhan G. ise otomobil ile olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralının birini Adana Devlet Hastanesi’ne diğerini ise özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak yaralılar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölenlerin yakını kadınlar olay yerinde feryat edip gözyaşı döktü.

Polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.