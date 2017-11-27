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27 Kasım 2017 18:59

Adana’da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’da sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan iki kişiden biri hayatını kaybederken, diğeri ise ağır yaralandı.

Adana’da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

27 Kasım 2017 18:59


Olay, Seyhan ilçesi Ova Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yeni Metal Sanayi Sitesi’nde akşam saatlerinde yolda yürüyen Fatih Durdu (21) ve Yasin Duran (26) silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar, olay yerinden siyah bir otomobille kaçtı. Yaralı Durdu ve Duran’ı gören vatandaşlar, olay yerine sağlık ekibini çağırdı.


Yaralılardan Yasin Durdu kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirirken, Fatih Durdu ise yoğun bakıma alındı. Polis kaçan şahısları yakalamak için zırhlı araçlarla sokak aralarına girdi. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 4 kişi gözaltına alınırken, polis kaçan siyah aracı da bir sokak içinde terk edilmiş vaziyette buldu. Özel Harekat ekipleri, aracın başında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan şahıslar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.




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