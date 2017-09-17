Adana’da "Sonbahara Merhaba" konseri

Çukurova Belediye bahçesinde düzenlenen konserine, "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" isimli şarkısıyla başlayan Akbayram, "Hasretinle Yandı Gönlüm", "Ben Ölürsem Akşamüstü Ölürüm", "Seni Seven Öldü" gibi şarkılarıyla konserine devam etti.

Akbayram’ın "Bana göre dünyanın en büyük devrimcisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Onun anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum" demesi üzerine konser alanını dolduran binlerce kişi, "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratında bulundu.

Konser sırasında Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram dinleyicilere Leman Sam’ın "Rüzgar" isimli şarkısını okudu. Akbayram daha sonra konserine "Güzel Günler Göreceğiz", " İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım", Bekle Bizi İstanbul" şarkılarıyla devam etti. Halayların da çekildiği konserde Akbayram’ın en sevilen şarkılarından "Aldırma Gönül’e alanı dolduranlar hep bir ağızdan eşlik etti.

Sanatçı Edip Akbayram, Çukurova gibi güzel bir ilçede konser vermekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Akbayram, "Yıllar sonra yeniden türküleri paylaşmak üzere buradayız. Ben Adana’yı çok severim. Bu topraklar ki Yılmaz Güney’i, Yaşar Kemal’leri yetiştirdi. Çukurova’yı yıllar sonra çok daha güzel buldum. Soner başkan gibi genç dinamik yerel yönetimlerde başarılı bir başkanınız olduğu için çok şanslısınız. Şu kısa sürede çok güzel gözlemlerim oldu. Kendisi dürüst, namuslu ve ahlaklı bir belediye başkanı. Kendisine, ’Büyükşehire aday ol Soner başkan sana bu yakışır’ dedim" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Soner Çetin ise Edip Akbayram’a teşekkür ederek, plaket ve çiçek verdi. Çetin, "Biz Adana’nın bütün değerlerini yaşatmaya çalışıyoruz. Her sene Orhan Kemal Edebiyat Festivali yapıyor, Yılmaz Güney’i anıyor ve Karikatür Festivali düzenliyoruz. Çukurova halkının sanata duyarlılığının bilincindeyiz. Çukurova’yı kültür sanat şehri yapmak üzere çıktığımız bu yolda, Edip Akbayram gibi gönlümüze hitap eden sanatçıları da, halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.