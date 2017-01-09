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09 Ocak 2017 13:37

Adana’da Sosyal Medya Çalıştayı yapıldı

Adana’da Sosyal Medya Çalıştayı yapıldı

09 Ocak 2017 13:37

Seyhan Belediyesi organizesinde 20 belediyen toplam 44 kişi kısa adı SOBA olan Sosyal Belediyeler Ağı projesi kapsamında Adana’da eğitim gördü. 2 gün süren eğitimlerde belediyelerde görevli sosyal medya sorumlularına, sosyal medyanın önemi ve nasıl kullanılması gerektiği anlatıldı.
Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden gelen sosyal medya sorumluları Adana’nın Seyhan ilçesinde Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde Sosyal medya eğitimi gördü. Verilen eğimde uzmalarının yanında sosyal medya fenomenleri de hazır bulundu.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, demokrasilerde basının 4. güç olduğunu vurgulayarak, bu alanda sosyal medyanın da son yıllarda fazlaca önem kazandığını söyledi. Karalar, “Adana’nın marka kent olma yolunda hızlı ilerleyen ilçesi Seyhan’da sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz. Yaptığınız iş çok önemli. Giderek değer kazanan, giderek etkisini arttıran, Amerika’da gerek Obama’nın gerekse Trump’ın seçiminde etkili olan bir iş. Demokrasilerde basın 4. kuvvet olarak bilinir. Yazılı görsel basın bundan çok az önce önemliydi. Sosyal medya bundan daha fazla önem kazanmaya başladı. Sosyal medyaya belediyede ağırlık verdik. Sosyal medyanın 2 önemli görevi var. Biri tanıtımları yapmak 2. si ise vatandaşla iletişim" dedi.
2 gün süren eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifika verildi.



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