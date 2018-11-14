Adana'da su baskınları mikro tünelle önlenecek

Adana Büyükşehir Belediyesi, Turgut Özal Bulvarı'nda su baskınlarını önlemek amacıyla mikro tünel açıyor.

Başkan Sözlü, Adana'da özellikle Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda yağmurun yağmasıyla su baskınlarının ve taşkınların meydana gelmesini önlemek adına Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizayson İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan mikro tünel yağmur suyu şebekesi projesini yerinde inceledi. Hüseyin Oprukçu'nun da bulunduğu incelemelerde Sözlü, yetkililerden bilgi aldı.

Daha önce İstanbul Kadıköy çevresinde mikro tünel projesinin gerçekleştirildiğini, yapımına devam edilen bu projenin de Türkiye'de 2'nci kez uygulandığını vurgulayan Sözlü, "Kazı işi olmadan, tabandan tünel açarak bu yağmur suyu şebekesini tamamlayacağız. Yapılaşmanın neredeyse tamamlanmış olduğu Turgut Özal Bulvarı'nda doğru bir proje yürüttüğümüze inanıyorum. Göreve geldiğimizden beri bu tesisin eksik olmasına rağmen Adana'da büyük bir sel felaketi yaşamadık. Yer yer Turgut Özal Bulvarı'nda su birikintileri oldu ama büyük zararlara neden olmadı. İnşallah bu yağmur suyu şebekesiyle de o su birikintilerinin önüne geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bin 600 ve bin 800 milimetre çapındaki betonarme boruların kullanıldığı projenin toplam uzunluğu 4 bin 164 metreye ulaşacak ve 2 bin 141 metre uzunluğunda da yağmur suyu ızgara bağlantısı yapılacak.