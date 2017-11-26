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26 Kasım 2017 22:16

Adana’da su borusu patladı, otomobil yolda oluşan dev çukura düştü

Adana’da içme suyu şebekesinin borusu patlaması üzerine yolda dev çukur oluştu.

Adana’da su borusu patladı, otomobil yolda oluşan dev çukura düştü

26 Kasım 2017 22:16

Oluşan çukura seyir halindeki bir otomobil düştü.


Olay, Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içme suyu şebekesinin borusu patladı. Patlamanın şiddetiyle asfalt çökerek devasa bir çukur oluştu. Levent Göller kullandığı 34 LG 8812 plakalı otomobil ile seyir halindeyken bir anda devasa çukurun içine düştü. Aracın yarısı çukur içinde kalırken, sürücü Göller vatandaşlar yardımıyla kurtulabildi. Göller, olayı yara almadan atlattı.


İçme suyu şebekesinin borusunun patlaması nedeniyle yolları tamamen su bastı. Araçlar yollarına devam etmek isterken zorluk yaşadı, bazı araçlar ise yolda mahsur kaldı. Öte yandan, devasa çukurun olduğu yol ise trafiğe kapatıldı.




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