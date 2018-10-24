Adana'da su taşkını mağdurlarının sorunu çözüme kavuşuyor

Adana'da su taşkını sonucu ortaya çıkan tapu mağduriyetlerinin giderilmesi için komisyon oluşturuldu.

Vali Mahmut Demirtaş, başkanlığında düzenlenen toplantıda, Seyhan Nehrinde 1949 yılında meydana gelen su taşkını sonucunda nehrin her iki yakasındaki seddelerde yer alan evlerin sedde dışına çıkarılması nedeniyle o günden bu yana tapu mağduriyeti yaşayan vatandaşların bu sorunlarının ortadan kaldırılması için komisyon oluşturuldu.

Seyhan Nehri'nde meydana gelen taşkınların en büyüğünün 1949 yılında yaşandığını belirten Vali Demirtaş, 1950-1951 yıllarında Seyhan Nehri taşkınlarını önlemek maksadıyla nehrin iki yanına sağ ve sol seddelerin inşaatına başlandığını söyledi. Bu seddelerin yapımı ile sağ ve sol seddeler arasında kalan, Adana sınırları içerisindeki Hadırlı, Yalmanlı, Karayusuflu, Salmanbeyli, Mürseloğlu, Dervişli, Ziamet (Damlapınar), Kuranşa (Gümüşyazı) ve Kumrulu (Kara Ahmetli) köylerinin seddelerin dışına çıkarılmasının zorunlu olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, o günden bu yana tapu mağduriyeti yaşayan vatandaşların sorunlarının çözümü için kolları sıvadıklarını belirtti.

Bunun için bir komisyon oluşturduklarını dile getiren Vali Demirtaş, ilgili kurumlarla yapılacak iş birliği ile vatandaşların yaşadığı bu mağduriyetinin çözümü için çalışacaklarını vurguladı.

Toplantı, yapılan değerlendirmelerin ve konunun çözümüne ilişkin izlenmesi gereken yol haritasının oluşturulmasının ardından sona erdi.