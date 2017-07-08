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08 Temmuz 2017 12:57

Adana’da sulama kanalına düşen 2 kız çocuğu ölümden döndü

Adana’da kazayla sulama kanalına düşüp boğulma tehlikesi geçiren 2 kız çocuğu CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adana’da sulama kanalına düşen 2 kız çocuğu ölümden döndü

08 Temmuz 2017 12:57


Edinilen bilgiye göre, Suriyeli Melek Muhammed (12) ve Şeyha Raşid (11), Seyhan ilçesindeki 2000 Evler Mahallesi’nde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polise ve itfaiyeye bildirdi. Büyükşehir Belediyesine bağlı CANKUR ekipleri ve bir vatandaş olay yerine gelerek kanalda sürüklenirken boğulma tehlikesi geçiren çocukları kanaldan çıkarttı. CANKUR görevlileri tarafından kalp masajıyla hayata döndürülen çocuklar daha sonra kentteki özel hastanelere kaldırıldı.


Kız çocuklarının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.




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