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19 Haziran 2017 20:08

Adana’da sulama kanalına düşen şahıs kayboldu

Adana’da elini yüzünü yıkamak isterken sulama kanalına düşen şahıs suda kayboldu.

Adana’da sulama kanalına düşen şahıs kayboldu

19 Haziran 2017 20:08


Olay, Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.A. isimli şahıs, 01 ABA 51 plakalı otomobiliyle Karataş Bulvarı’na doğru ilerlerken sulama kanalı kenarında aracını park edip elini yüzünü yıkamak istedi. Kanal kenarına inen şahıs, elini yüzünü yıkarken dengesini kaybederek kanala düştü. Şahsın suya düştüğünü gören tarım işçileri polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bazı tarım işçileri de suya atlayarak vatandaşı kurtarmak istedi ancak su akıntılı olduğu için başarılı olamadı. Ö.A. akıntıya kapılırken, polis cam simidi atarak Ö.A.’yı kurtarmak istedi ancak şahıs suda kayboldu. Yapılan aramalarda da şahıs bir türlü bulunamadı. Polis, plakadan yapılan incelemede otomobilin Esabil Sarigül (63) üzerine kayıtlı olduğunu tespit etti. Polis Sarıgül’e ulaşmaya çalışırken, suda kaybolan vatandaşın bulunması için de aramalar devam ediyor.


Bu arada sulama kanalında boğulma tehlikesi atlatan ve vatandaşlar tarafından kurtarılan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Şahısların durumlarının kritik olduğu öğrenildi.




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