Adana’da Suriye uyruklu öğrenci sayısı 31 bin 579’a ulaştı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi” projesi kapsamında farkındalık artırma faaliyetleri, Suriyeli çocukların Türkiye’ye uyum sağlamaları, kayıp bir kuşağın oluşmasının önüne geçilmesi, eğitime erişimlerinin sağlanması için aileleri eğitim fırsatlarından haberdar etmek amacıyla düzenlenen “Suriyeli Ailelere Yönelik Bilgilendirme “ toplantısı Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, burada yaptığı konuşmada, 2014 yılında Adana’da göreve başladığında kentte eğitim alan Suriyeli öğrenci sayısının 400 olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz üç yıl boyunca yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilen projeler sonucunda 21 geçici eğitim merkezi, 6 prefabrik binada 102 derslik, birer adet ilkokul, ortaokul ve imam hatip lisesinin açıldığını, bunların yanı sıra halk eğitim merkezlerinde verilen kurslar, Suriyeli çocukları eğitim hayatına entegre edebilmek amacıyla düzenlenen seminer, toplantı ve konferanslar, bakanlık ve valilik destekleriyle yapılan mali ve sosyal yardımların sonucunda bu yıl geçici eğitim merkezleri ve örgün eğitim dahil ilimizde eğitim alan toplam Suriye uyruklu öğrenci sayısı 31 bin 579’a ulaştı” dedi.

Suriyeli öğrencilerin yoğunlukta olduğu illere oranla iyi bir değer yakaladıklarını söyleyen Akpınar, “Ancak tabi, bu sayı artık yeter dediğimiz bir sayı değil. Elbette çalışmalarımız devam edecek. Irk, dil, din ayrımı gözetmeksizin bu topraklarda büyüyen her çocuğun eğitim hakkından yararlanmasını sağlamaya çalışacağız. Eğitim, her bireyin hakkı olduğu gibi içinde bulunduğumuz toplumunda eğitimli bireylere ihtiyacı var“ diye konuştu..

Toplantı, Suriyeli velilere yönelik yapılan sunumların ardından ve karşılıklı soru-cevap ile sona erdi.