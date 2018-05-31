Adana’da Suriyeli 33 bin çocuk okullaştırıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Adana’da dezavantajlı bölgelerdeki okulların zorunlu hizmet kapsamına alınmasıyla

birlikte öğretmen açığının hızla azaldığını belirterek, “Ücretli öğretmen çalıştırma oranımız da oldukça düşmüştür. Özellikle Güney Adana Bölgesi olarak adlandırılan bölgedeki okullarımız başta olmak üzere okullarımızda yüzde 50 oranında ücretli öğretmen çalıştırılıyor iken şu an bu okullarımızın bir çoğunda bir tek dahi ücretli öğretmen çalıştırılmamaktadır. Tüm Türkiye geneli ihtiyaç hissedilen bazı branşlar ve doğum, askerlik, hastalık gibi zaruri sebeplerin dışında ücretli öğretmen çalıştırılmamaktadır. Bu bağlamda ücretli öğretmen oranımız son yılların en düşük seviyesindedir” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Altınsoy, Adana’nın Suriye krizi çıktığından bu yana muhacir-ensar dayanışmasının en güzel örneğini sergileyen illerden birisi olduğunu ifade ederek, “Adana’da yaklaşık 200 bin Suriyeli bulunmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda bugün itibariyle geçici koruma altındaki Suriyeli kardeşlerimizin yaklaşık 53 bin çocuğundan 33 bini okullaştırılarak eğitim öğretim görmeleri sağlanmıştır” diye konuştu.

Altınsoy, Adana’nın en önemli eğitim sorunlarının başında okula devamsızlık sorunu geldiğinin altını çizerek, özellikle Güney Adana Programı kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İŞKUR gibi tüm paydaşlarla beraber yürütülen projeler olduğunu kaydetti.

Amaçlarının çocukların 12 yıllık zorunlu eğitimlerini tamamlamalarını sağlamaları olduğunu söyleyen Altınsoy, “Valimizin de büyük destekleri ile bu sorunun da üzerine gidiyoruz, gitmeye de devam edeceğiz. Özellikle geçici tarım işçisi durumundaki birçok çocuğumuzu tarladan alarak okula kazandırdık. Arazide ilgili il, ilçe ve okul personellerimiz büyük bir özveri ile bu sorunun bitirilmesine dönük çalışmaktadırlar” şeklinde konuştu.