Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 16:48

Adana’da Suriyeliler için toplum merkezi açıldı

Adana’da Suriyeli mülteciler için kurulan toplum merkezi hizmete açıldı.

Adana’da Suriyeliler için toplum merkezi açıldı

04 Temmuz 2017 16:48


Suriyeli mültecilerin insani ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla Türk Kızılayı ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) işbirliğinde 2015’te hayata geçirilen Toplum Merkezi Projesi, Şanlıurfa, İstanbul, Konya, Ankara, Kilis, Bursa ve İzmir’in yanı sıra Adana’da da uygulandı.


Alman Kızılhaçı ve Alman hükümetince finanse edilen 9. toplum merkezi Emek Mahallesi’nde düzenlenen törenle hizmete girdi.


Adana Vali Vekili Mustafa Aydın, törende yaptığı konuşmada, Adana’da geçici koruma altında yaklaşık 200 bin Suriyelinin bulunduğunu hatırlatarak, sivil toplum kuruluşları, gerekse hayırseverlerin ilgi ve desteğiyle Suriyeli mültecilerin yaşamını kolaylaştırmaya çalıştıklarını söyledi. Vali Vekili Aydın, "Bu çalışmalarımız, sivil toplum kuruluşları, Kızılay gibi örgütlerin, vatandaşların çalışmalarıyla güçlenmekte, daha iyiye doğru gitmekte. Bu tür toplum merkezleri Suriyelilerin ülkemiz ile uyumu, onların bilgi ve becerilerini artırması, Türkçeyi daha iyi konuşma imkanı sağlaması ve belli alanlarda iş bulmalarına imkan sağlayacaktır" dedi.


Alman Kızılhaçı Proje Koordinatörü Malte Langdgraff da 1970’lerden bu yana Türk Kızılayı ile işbirliğinde bulunduklarını belirterek, toplum merkezlerinin, mültecileri, topluma entegre etmek için çok önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.


Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise merkezde yetişkin ve çocuklara yönelik Türkçe, İngilizce, Arapça dil eğitimi, meslek kursları verileceğini, psikososyal destekler sağlanacağını, seminerler, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleneceğini söyledi.


Konuşmaların ardından merkez, kurdele kesilerek hizmete sokuldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:15
  • Güneş :05:17
  • Öğle :12:54
  • İkindi :16:46
  • Akşam :20:10
  • Yatsı :21:56
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!