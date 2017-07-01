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01 Temmuz 2017 14:00

Adana’da tarihi çerçinin atölyesi yandı

Adana’da 1910 yılında kurulan aktar Çerçi Yusuf’un deposu olarak kullanılan ve içerisinde kimyasal madde bulunan binanın çatı katında yangın çıktı.

Adana’da tarihi çerçinin atölyesi yandı

01 Temmuz 2017 14:00

Alevlere müdahale etmek isteyen 1 itfaiye eri ve 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi Saydam Caddesi’ndeki Mısır Çarşısı’nda tarihi aktar Çerçi Yusuf’un kimyasal madde deposu olarak kullandığı binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Aniden yükselen alevlere çevre esnafı müdahale etmek istedi. Binaya girip alevleri söndürmek isteyen 2 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını köpük ve su sıkarak kontrol altına aldı. Bu sırada alevlere müdahale eden bir itfaiye eri, depo içinde meydana gelen küçük çaplı patlamada vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.


Yaralanan itfaiyeci ambulansla Adana TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulans içerisinde tedavi edildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.




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