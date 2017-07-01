Adana’da tarihi çerçinin atölyesi yandı

Alevlere müdahale etmek isteyen 1 itfaiye eri ve 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi Saydam Caddesi’ndeki Mısır Çarşısı’nda tarihi aktar Çerçi Yusuf’un kimyasal madde deposu olarak kullandığı binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Aniden yükselen alevlere çevre esnafı müdahale etmek istedi. Binaya girip alevleri söndürmek isteyen 2 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını köpük ve su sıkarak kontrol altına aldı. Bu sırada alevlere müdahale eden bir itfaiye eri, depo içinde meydana gelen küçük çaplı patlamada vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralanan itfaiyeci ambulansla Adana TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulans içerisinde tedavi edildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.