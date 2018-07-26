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26 Temmuz 2018 15:34

Adana’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde düzenlenen operasyonda 118 parça tarihi eser ele geçirildi.

Adana’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

26 Temmuz 2018 15:34


Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İ.S. ve S.U. isimli şahısların evlerinde tarihi eser niteliğinde kültür ve tabiat varlığı bulundurduklarının belirlenmesi üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden operasyon düzenlendi.


Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 adet işlemeli taş sütun, 68 adet metal sikke ve 49 adet tarihi eser niteliğinde bulunan taş eser ele geçirildi. Tarihi eserlerin hangi döneme ait olduklarının tespit edilebilmesi için Adana Müze Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.




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