Adana'da tarihi eser operasyonu

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen operasyonda 263 adet sikke ve tarihi obje ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Kozan ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesi'nde İ.T. isimli şahsın evinde tarihi eser niteliğinde olan kültür ve tabiat varlığı bulundurduğunun belirlenmesi üzerine adli makamlardan araam kararı alınarak operasyon düzenlendi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada kültür ve tabiat varlığı kapsamında olan 180 adet sikke, 85 adet obje ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili İ.T. gözaltına alındı.