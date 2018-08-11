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11 Ağustos 2018 18:14

Adana’da tatil dönüşü feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Adana’da otomobilleriyle tatilden evlerine dönen bir aile, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.

Adana’da tatil dönüşü feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

11 Ağustos 2018 18:14

Kazada aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


Kaza, öğle saatlerinde, Ali Hocalı köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kelleci (45) idaresindeki 40 AJ 145 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan dereye yuvarlandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Anne Solmaz Kelleci (30) ve Ecrin Kelleci (5)’nin ise ağır yaralandığı tespit edilerek hastaneye kaldırıldı.


Daha sonra araç düştüğü dereden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak inceleme yapıldı.


Bu arada olayı gören meraklı vatandaşlar ise ekiplerin çalışmalarını heyecanlı gözlerle pür dikkat izlemesi dikkat çekti.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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