Adana’da tavuklu pilav izdihamı

Vatandaşların birbirini itmesi üzerine “Kazanın içine giriyorsunuz” diye tepki gösteren aşçı, zaman zaman kazanın kapağını kapattı.

Seyhan ilçesindeki Tarihi Büyüksaat’ın önünde Adana Valiliği’nin girişimiyle Ahilik Haftası kutlama programı düzenlendi.

Mehter takımı eşliğinde protokol üyelerinin Büyüksaat’e gelmesiyle başlayan etkinlik, usta, kalfa ve çıraklara ödül verilmesiyle devam etti.

Yılın ahisi seçilen 71 yaşındaki berber Mehmet Şimşek’e ahilik kaftanı Adana Vali Yardımcısı Mehmet Seyman ve Adana Esnaf Odaları Birliği Başkanı Nihat Sözütek tarafından giydirildi.

Kutlamada konuşan Sözütek, “Esnaf bayramımızın ülkemize, Adana halkına ve Adana esnafına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Vali Yardımcısı Mehmet Seyman ise ahiliğin bir meslek örgütü olmasının yanı sıra yardımsever olmayı, haksız kazançtan uzak durmayı, yoksula sahip çıkmayı, başkasının hakkına saygı göstermeyi, din, dil, ırk farkı gözetmeksizin herkese eşit davranmayı öğütmesi bakımından bir manevi terbiye ocağı olduğunu söyledi.

Protokole tepsilerle ikram edildi

Kutlamaların devamında halk oyunu gösterisi sunulduktan sonra protokol üyelerine tepsilerle tavuklu pilav ikram edildi. Halk ise bir tabak tavuklu pilav alabilmek için birbiriyle yarıştı. Sıraya girmeyen vatandaşlar birbirini itince izdiham oluşturdu. İzdihama tepki gösteren aşçı zaman zaman kazanın kapağını kapatarak “Dağıtmıyorum. Sıraya geçin diyorum geçmiyorsunuz. Bir alan 3 defa alıyor. Yemeyenler de yesin. Kazanın içine giriyorlar, çalışamıyoruz” diye konuştu.

Bir vatandaş ise bir tabak tavuklu pilav alabilmek için yarım saat beklediğini söyledi.

Etkinliğin sonunda Vali Yardımcısı Seyman ve Adana Esnaf Odaları Birliği Başkanı Nihat Sözütek, demir dövüp fotoğraf çektirdi.