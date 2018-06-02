Adana’da Tayland usulü rulo dondurma

Adana’da yaşayan 21 yaşındaki Gizem Kemal, sosyal medyada sıkça rastladığı Tayland usulü rulo dondurmayı üretme kararı aldı. Adana’da olmadığını fark eden Kemal, Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesi üzerinde küçük tezgah açarak Tayland usulü rulo dondurma yapımına başladı.

Ürünün sosyal medyada karşısına çıktığını söyleyen Kemal, ”Sosyal medyada sürekli görüyordum, Adana’da olmadığını fark ettim. Bu yüzden yapmaya karar verdim ve Adana’da şuanda Tayland usulü dondurma yapan tek biziz. Önceden turistlik yerlerde yiyen insanların hemen ilgisini çekiyor, daha önce yememiş olanlarda merak edip alıyor. Şuan dondurmamız ilgi odağı olmuş durumda” dedi.

Taze meyveler ve süt salep karışımından yapılıyor

Rulo dondurmanın taze meyvelerden yapıldığını belirten Kemal,” Taze meyvelerimiz bu alana koyuyoruz, kendi yaptığımız süt salep karışımı ekliyoruz. Sonra spatula ile ezip birleştirip dondurma kıvamına getiriyoruz. Sonra da servisimizi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tayland usulü rulo dondurma almaya gelen Fatma Kaya, tadının çok güzel olduğunu, Adana’ya geldiğine sevindiğini belirtti.