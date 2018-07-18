Adana’da termometreler 48 dereceyi gösterdi, köpekler göle girdi

Sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeli olmasına rağmen kanalda yüzerek, hayvanlar ise buldukları su birikintilerinde serinlemeye çalıştı.

Adana’da sıcaklıklar her geçen gün etkisini arttırıyor. Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği kentte, birçok boğulma vakasına aldırış etmeyen çocuklar, kanallarda yüzerek serinlemeye çalıştı. Kanalda yüzen Ahmet Koca isimli genç, boğulma tehlikesinin sorulması üzerine, “Korkanın çocuğu olmaz. Tehlikeli her şey bağımlılık yapar. Yüzmeyi burada öğrendim. Bu mahallenin çocuğu burada boğulmaz, dışarıdan gelen boğulur” diye cevap verdi.

Suriye’den Türkiye’ye sığınan ve kağıt toplayan 4 çocuk da Mavi Bulvar üzerindeki kanalda tüm tehlikelere rağmen yüzmeye devam etti. Çocuklardan biri, “Adana çok sıcak, yapacak bir şey yok” diyerek kanalın üzerinde bulunan köprüden suya atladı. Bir süre yüzen çocuklar, daha sonra kağıt toplama arabalarını alarak, işlerine geri döndü.

Sıcaklıklardan hayvanlar da nasibini aldı. Köpekler Seyhan Baraj Gölü’ne girerek, suyun tadını çıkarttı. Kuşlar ise buldukları her su birikintisinde serinlemeye çalıştı.