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30 Ağustos 2018 14:29

Adana’da THK’ya kurban derisi bağışı ikiye katlandı

Türk Hava Kurumu (THK) Adana Şube Başkanı Talat Özyürek, bu yıl Adana’da kuruma bağışlanan kurban derisi sayısının 8 bin 500’e ulaştığını bildirdi.

Adana’da THK’ya kurban derisi bağışı ikiye katlandı

30 Ağustos 2018 14:29


Özyürek, yaptığı açıklamada, geçen Kurban Bayramı’nda, Türk Hava Kurumu’na kurban derisi bağışının geçen yıla göre ikiye katlandığını belirterek, "Halkımızın teveccühü ile bu yıl, bağışlanan kurban derisi sayısı 8 bin 500’e ulaştı. Türk Hava Kurumu, kurulduğu 1925 yılından beri, Mustafa Kemal Atatürk’ün formül ettiği, “İstikbal Göklerdedir” hedefi ile yola çıkmış ve bu hedefine ulaşma gayreti içinde olmuştur. Son olarak, Hava Ambulansı Sağlık İhalesi’nde 590 milyon Türk Lirası ile en düşük teklifi vermiş ve bu ihale ile yaklaşık 300 milyon Türk Lirası’nın devletin kasasında kalmasını sağlamıştır. THK Genel Başkanımız emekli Hava Pilot Tuğgeneral Kürşat Atılgan’ın da ifade ettiği gibi “93 yıldır, milletten aldığını millete veren kurumun bir kez daha sorumluluğunu yerine getirdiğini ve 19 helikopterlik ihaleye en düşük teklifi vermiştir" dedi.


Türkiye Cumhuriyeti devletinin havacılık sektöründe rol modeli olan THK’nın, Uluslararası Havacılık Federasyonu’nun (FAI) Türkiye’deki yetkili tek temsilcisi olduğunu hatırlatan Özyürek, "Varlığını, Türkiye’nin havada istiklalini sağlama çalışmalarına adamış olan Türk Hava Kurumu’nun Adana Şube Yönetim Kurulu başkanı olarak şahsım, yönetim kurulum ve temsil ettiğim kurum adına, göstermiş oldukları teveccühten dolayı Adana halkına şükran ve minnetlerimi sunarım.Ayrıca, Türk İstiklal Harbi’nin kazanılmasında nihai zafer olan Büyük Taarruz’un yıldönümü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın, o gün olduğu gibi bu gün de nice zaferler kazandıracak birlik ve beraberliğe vesile olmasını dileriz" diye konuştu.




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