Edinilen bilgiye göre kaza, Kozan-Feke karayolu Akkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Mahmut Dalkılıç’ın kullandığı 01 RH 052 plakalı çekici tır, önce Veli Yıkar’ın (56) kullandığı 01 DS 150 plakalı otomobile, ardından da Yalçın Öztürk’ün kullandığı Adana Büyükşehir Belediyesine ait 01 DYH 44 plakalı ilaçlama aracına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Veli Yıkar hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Perihan Yıkar yaralandı. Belediye ilaçlama aracında bulunan Yalçın Öztürk ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Perihan Yıkar ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılırken, tır sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.