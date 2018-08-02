Adana’da toplu taşıma ücretlerine zam yok

Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi’nden yapılan açıklamada, toplu taşıma ücret tarifelerinin Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 16 Ağustos 2017 tarihli kararıyla belirlendiği, bugüne kadar mazot fiyatlarına yüzde 24.94 oranında zam yapılmasına rağmen yaklaşık bir yıldır toplu taşıma ücretlerinde artışın söz konusu olmadığı bildirildi.

18 Nisan 2018 tarihli UKOME kararıyla özel halk otobüsü ve dolmuş tarifleri arasındaki ücret farkının da 30 kuruştan 20 kuruşa düşürüldüğü belirtildi. Ayrıca 18 Temmuz 2018 tarihli UKOME toplantısında özel halk otobüsü ve dolmuşlarda yolcuların Kentkartı olmadığında araçtan inmemesi için Araçkart’tan yararlanmasına karar verildiği, ücretin de zaten var olan bir binişlik elektronik bilet ücretine eşitlendiği ifade edildi.

Mevcut ücret tarifesi

Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’nın açıklamasında bir yıldır geçerli olan ücret tarifesi şu şekilde:

Akıllı kart ile öğrenci belediye otobüsü ve metroda 1,40 TL, özel halk otobüsünde 1,55 TL, dolmuşta 1,75 TL. Sivillerde belediye otobüsü ve metroda 2,25 TL Özel Halk Otobüsü’nde 2,35 TL, dolmuşta 2,55 TL.

Temazsız kredi kartı ile biniş belediye otobüsü ve metroda 2,25 TL, özel halk otobüsünde 2,35 dolmuşta 2,55 TL.

Elektronik bilet ücretleri 1 biniş 3,00 TL, 2 biniş 5,50 TL, 3 biniş 10,50 TL.