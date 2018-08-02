Diğer
Kategoriler
02 Ağustos 2018 12:35

Adana’da toplu taşıma ücretlerine zam yok

Adana Büyükşehir Belediyesi, 1 Ağustos’tan itibaren paralı binişlerin sona ermesinin ardından özel halk otobüsleri ve dolmuş ücretlerinde artış yapıldığı iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Adana’da toplu taşıma ücretlerine zam yok

02 Ağustos 2018 12:35


Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi’nden yapılan açıklamada, toplu taşıma ücret tarifelerinin Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 16 Ağustos 2017 tarihli kararıyla belirlendiği, bugüne kadar mazot fiyatlarına yüzde 24.94 oranında zam yapılmasına rağmen yaklaşık bir yıldır toplu taşıma ücretlerinde artışın söz konusu olmadığı bildirildi.


18 Nisan 2018 tarihli UKOME kararıyla özel halk otobüsü ve dolmuş tarifleri arasındaki ücret farkının da 30 kuruştan 20 kuruşa düşürüldüğü belirtildi. Ayrıca 18 Temmuz 2018 tarihli UKOME toplantısında özel halk otobüsü ve dolmuşlarda yolcuların Kentkartı olmadığında araçtan inmemesi için Araçkart’tan yararlanmasına karar verildiği, ücretin de zaten var olan bir binişlik elektronik bilet ücretine eşitlendiği ifade edildi.



Mevcut ücret tarifesi


Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’nın açıklamasında bir yıldır geçerli olan ücret tarifesi şu şekilde:


Akıllı kart ile öğrenci belediye otobüsü ve metroda 1,40 TL, özel halk otobüsünde 1,55 TL, dolmuşta 1,75 TL. Sivillerde belediye otobüsü ve metroda 2,25 TL Özel Halk Otobüsü’nde 2,35 TL, dolmuşta 2,55 TL.


Temazsız kredi kartı ile biniş belediye otobüsü ve metroda 2,25 TL, özel halk otobüsünde 2,35 dolmuşta 2,55 TL.


Elektronik bilet ücretleri 1 biniş 3,00 TL, 2 biniş 5,50 TL, 3 biniş 10,50 TL.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç