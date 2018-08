Motor hastalığı yoktu’’ dedi.

İstanbul’da yapılan otopsinin ardından Adana’ya gönderilen 21 yaşındaki oyuncu Oğuzhan Tükenmez’in cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Buruk Mezarlığı’nda defnedildi. Genç oyuncu için ailesinin evinin önünde yemek verildi. Acılarının büyük olduğunu belirten baba İsmail Hakkı Tükenmez, “Acımız büyük, 21 yaşındaki fidanımı toprağa verdim. Ben uluslararası çalışan bir tır şoförüyüm. Cumartesi günü 11 gibi bana mesaj attı. Baba biraz bana para lazım diye. Beni yurt dışında sanıyordu. Aradım dedim oğlum hayırdır niye para lazım? Neredesin baba sen dedi. Dedim oğlum İstanbul’dayım, geliyorum yanına. Tamam o zaman baba yollama, eve gelince alırım dedi. Gittim, İstanbul’da bir yere dorse bıraktım. Arıyorum arıyorum açmıyor. Kaza 23.15’de olmuş. Telefonu kapanmış, arıyorum arıyorum ulaşamıyorum. Bir kere daha aradım ulaştım. Telefon çaldı ama bir bayan çıktı. Asla telefonuna kimse bakamazdı. Bir bayan çıktı, ben de sandım sanırım arkadaşlarının yanında, kendisi de lavaboya gitti o yüzden bu bayan baktı’’ dedi.

“Motor kazasında yüzde 1 kurtuluş vardır, biz o şansa sahip olduk mu?”

Bayanın telefona çıktığı andan itibaren bir şeylerin olduğunu hissettiğini anlatan baba Tükenmez, “O anda karşıdaki bayan ’Sen kimsin abi?’ diye sordu bana. Bende ’Babasıyım’ dedim. Hayırdır dedim, Oğuz’un telefonuna kimse bakamazdı. Karşıdaki bayan ’Abi özür dilerim’ dedi. Bende ’Niye’ dedim. ’Abi Oğuz motor kazası yaptı.’ Motor kazasında yüzde 1 kurtuluş vardır, biz o şansa sahip olduk mu dedim. ’Hayır’ dedi, ’Oğuz’u kaybettik.’ Hemen hastaneye koştum, doğruymuş Oğuz’u kaybetmişiz’’ dedi.

İstanbul’da yapılan otopsinin ardından cenazenin Adana’ya getirilme aşamasında devletin her şeyi karşıladığını belirten Tükenmez, “Allah devletimize zeval vermesin. Her şeyi karşıladılar. İstanbul’dan ambulansı verdiler, buraya getirdik, burada da her şeyi devletimiz karşıladı. Daha kim laf ediyorsa bu devlete söyleyecek bir söz yok yani’’ diye konuştu.

“Motor kullanmayı sevmezdi’’

Oğlunun motor kullanmayı sevmediğini belirten baba Tükenmez, “Arkadaşları motor ile gelirdi, kendisi sürmezdi. Motor hastalığı yoktu’’ dedi.

Herkesin olayla ilgili çeşitli sözler söylediğini belirten Tükenmez, “Birisi diyor ki siyah araba çarpıp kaçmış. Yani bunlar hep araştırılıyor sayın savcımız tarafından. Kameralar inceleniyor. Varsa böyle bir durum ortaya çıkacaktır zaten. Ben 21 yaşındaki fidanımı toprağa verdiysem eğer devlette bunu ortaya çıkartıp cezasını verecektir’’ diye konuştu.

Daha önce hiçbir zaman ekstra iş yapmadığını belirten baba Tükenmez, “Ajansları var, dizileri var, çekimleri var, görüştüğü yerler var. Sırf boş durmamak adına diziler başlayana kadar dönercide işe girmiş’’ diye konuştu.

İstanbul’dan Adana’ya cenaze töreni için gelen oyuncu Alp Aydın ise, “Acımız var, çok sevilen birisiydi. Yurt dışından, Portekiz’den bile takipçileri olan birisiydi. Çok değerliydi. Çok potansiyeli olan bir insandı. Bizim anılarımızda, kalbimizde her zaman yaşamaya devam edecek. Çok iyi birisiydi. Sanki bütün iyilikler onun sıfatı gibiydi. Daha da söyleyecek bir şey bulamıyorum, hissediyorum onu’’ dedi.