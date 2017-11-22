Adana’da trafik kazaları MOBESE’ye yansıdı

Abidinpaşa Caddesi’nde bir kadın toplu taşıma aracının önünden geçerken otobüsün hareket etmesiyle birlikte kadın otobüsün önünde bir süre koştuktan sonra yere düşmesi görüntülendi. Bir kazada ise geri geri gelen otomobil şahsa çarptı. Bazı kazalarda ise otomobil ve kamyonetin çarptığı vatandaşlar havada taklalar attıktan sonra yere düşüp yaralandı. Birçok kaza da ise sürücülerin ışık ihlali yapmasından dolayı tek taraflı kazalar meydana geldi. Bu anlar ise MOBESE tarafından saniye saniye görüntülendi.