Adana’da trafik kazası: 1 yaralı

Şans eseri köprüden düşmeyen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu Waim Al Mulki (30), 01 ME 129 plakalı otomobiliyle Nuri Sabuncu Bulvarı’ndan Celal Bayarak Köprülü Kavşağına çıkarak D-400 karayoluna geçmek istedi. Ancak köprüden inmek için sağa dönüş yapmak istediğinde direksiyon kilitlenince, kaldırıma çarpan otomobil takla attı. Köprüden aşağıya düşme tehlikesi atlatan sürücü, son anda demir korkuluklara çarparak durabildi. Araçta mahsur kalan Mulki, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulans ile hastaneye götürüldü.

Bu arada, kaza sonrası otomobilden LPG sızmaya başladı. İtfaiye ekipleri müdahale ederek gaz kaçağının önüne geçti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.