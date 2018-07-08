Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2018 16:52

Adana’da trafik kazası 1’i bebek: 2 ölü

Adana’da bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yaptığı kaza sonucu 1’i bebek, 1’i kadın 2 kişi ölürken, 5 kişi ağır yaralandı.

Adana’da trafik kazası 1’i bebek: 2 ölü

08 Temmuz 2018 16:52


Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 33 EF 784 plakalı Hilmi Aksoy yönetimindeki otomobil Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda Ceyhan-Adana istikametine doğru hareket etti. Sürücü Aksoy’un Sarıçam ilçesine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil önce yol kenarındaki ağaca vurup daha sonrada takla atarak hurdaya döndü. Otomobilde bulunan 3’ü erkek, 4 kadın ağır yaralandı. Karayolları çalışanları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler bir kadının hayatını kaybettiğini belirlerken 1’i bebek 6 yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılar tedavi altına alındı. Ancak 11 aylık bebek kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kaza yerine gelerek çalışma başlattı. Polis hurdaya dönen otomobilde arama yaparak kazada yaralanan ve ölen şahısların isimlerini belirlemeye çalıştı. Polis bir çantada bulunun cüzdanlardan Banu Aksoy (35), Enes Aksoy (15), Zekiye Çiçek (61), Nilüfer Su Altıngöz, 11 aylık Helin Ateş ve Bilal Kocatepe’ye ait kimlikler buldu. Polis elde ettiği kimliklerden kazada ölen kadının Banu Aksoy olduğunu ölen bebeğin ise 11 aylık Helin Ateş olduğunu tahmin ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç