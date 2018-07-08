Adana’da trafik kazası 1’i bebek: 2 ölü

Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 33 EF 784 plakalı Hilmi Aksoy yönetimindeki otomobil Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda Ceyhan-Adana istikametine doğru hareket etti. Sürücü Aksoy’un Sarıçam ilçesine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil önce yol kenarındaki ağaca vurup daha sonrada takla atarak hurdaya döndü. Otomobilde bulunan 3’ü erkek, 4 kadın ağır yaralandı. Karayolları çalışanları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler bir kadının hayatını kaybettiğini belirlerken 1’i bebek 6 yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılar tedavi altına alındı. Ancak 11 aylık bebek kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kaza yerine gelerek çalışma başlattı. Polis hurdaya dönen otomobilde arama yaparak kazada yaralanan ve ölen şahısların isimlerini belirlemeye çalıştı. Polis bir çantada bulunun cüzdanlardan Banu Aksoy (35), Enes Aksoy (15), Zekiye Çiçek (61), Nilüfer Su Altıngöz, 11 aylık Helin Ateş ve Bilal Kocatepe’ye ait kimlikler buldu. Polis elde ettiği kimliklerden kazada ölen kadının Banu Aksoy olduğunu ölen bebeğin ise 11 aylık Helin Ateş olduğunu tahmin ediyor.