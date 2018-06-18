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18 Haziran 2018 23:02

Adana’da trafik kazası: 2 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Adana’da trafik kazası: 2 yaralı

18 Haziran 2018 23:02


Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kozan-Adana yolu Deliçay Köprüsü civarında meydana geldi. Kozan’dan Adana istikametine gitmekte olan İsmail Targan (33) yönetimindeki 01 EID 65 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü üzerindeki barikatlara çarptı. Hurda yığına dönen otomobildeki sürücü Targan ve yanında yolculuk eden İbrahim Sayan (36) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza yerinde ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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