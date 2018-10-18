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Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kozan Kadirli karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çağatay Enes Seğmen yönetimindeki 80 KJ 595 plakalı otomobil Kozan istikametinden Kadirli İstikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçeye girdi. Araçta bulunan şoförle birlikte Eda Seğmen yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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