Adana’da trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nusret Dayan (40) yönetimindeki 01 V 1697 plakalı otomobil, Abdullah Meşe (36) yönetimindeki 34 TH 4408 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 TH 4408 plakalı otomobil 500 metre sürüklendikten sonra durabildi. Karayolundan geçmekte olan şoförlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından sürücü Nusret Dayan özel bir hastaneye kaldırılırken, Abdullah Meşe Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Meşe’in yanında yolcu konumunda bulunan Mehmet Akkaya’da (33) Adana Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrardan açıldı.