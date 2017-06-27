Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2017 05:00

Adana’da trafik kazası: 3 yaralı

Adana’da, karayolunda bir otomobilin, başka otomobile arkadan çarpması sonucunda 3 kişi yaralandı.

Adana’da trafik kazası: 3 yaralı

27 Haziran 2017 05:00


Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nusret Dayan (40) yönetimindeki 01 V 1697 plakalı otomobil, Abdullah Meşe (36) yönetimindeki 34 TH 4408 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 TH 4408 plakalı otomobil 500 metre sürüklendikten sonra durabildi. Karayolundan geçmekte olan şoförlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından sürücü Nusret Dayan özel bir hastaneye kaldırılırken, Abdullah Meşe Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Meşe’in yanında yolcu konumunda bulunan Mehmet Akkaya’da (33) Adana Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrardan açıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 3 ŞEVVÂL 1438
  • 27 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:10
  • Güneş :05:14
  • Öğle :12:52
  • İkindi :16:44
  • Akşam :20:10
  • Yatsı :21:58
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!