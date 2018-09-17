Adana'da ücretsiz eğitim için 25 bin öğrenci sınava girdi

Adana Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri'nde (ABEM) verilen ücretsiz kurslardan yararlanmak isteyen 25 bin öğrenci giriş sınavına katıldı. Rekor katılımın olduğu sınavın sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.

Adana'nın 12 ilçesindeki 15 şubesiyle eğitimde fırsat eşitliği sunan ABEM'de verilen ücretsiz Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kurslarından yararlanmak isteyen 25 bin öğrenci giriş sınavına girdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren ve kalitesini her yıl arttıran ABEM'e giriş sınavı Seyhan, Çukurova, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, İmamoğlu, Karataş, Kozan, Feke, Saimbeyli, Karaisalı ilçelerinde 11-14 Eylül tarihleri arasında yapıldı. LGS için ortaokul 7 ve 8'inci sınıflar ile YKS için lise 11 ve 12'nci sınıflar ile mezun gruplardan toplam 25 bin öğrenci ABEM'in açtığı giriş sınavına katıldı.

Sonuçlar 20 Eylül'de açıklanacak

Eğitim kalitesi her yıl katlanarak artan ve başarı ortalaması yüzde 95.09 yükselen ABEM'de görevli deneyimli öğretmenler, sınava giren 25 bin öğrencinin cevap anahtarını değerlendirmeye aldı. ABEM'de yeni dönemde ücretsiz eğitim fırsatından yararlanmayı hak eden 11 bin öğrencinin isimlerinin Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal internet sitesinden açıklanacağını bildirildi. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 'adana.bel.tr' adresli internet sitesinde giriş sınavında başarılı olan öğrencilerin listesinin 20 Eylül'de ilan edileceği duyuruldu.