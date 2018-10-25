Adana'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 şahıs gözaltına alındı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Tırnaksız'ın bizzat yönettiği operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 110 gram eroin, 450 gram esrar, 62 adet uyuşturucu nitelikli hap, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet otomatik tüfek, 2 adet kuru sıkı tabanca, 500 karton gümrük kaçağı sigara, 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 400 TL para ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü kaydedildi.