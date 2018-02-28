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28 Şubat 2018 14:36

Adana’da uyuşturucu operasyonu

Adana’da son bir haftada uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonda gözaltına alınan 34 kişiden 13’ü tutuklandı.

Adana’da uyuşturucu operasyonu

28 Şubat 2018 14:36


Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın, “Geleceğimizi zehir tacirlerine teslim etmeyeceğiz. Uyuşturucunun kökünü kazıyacağız” çıkışının ardından, kent genelindeki uyuşturucuyla mücadele çalışmaları hız kazandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ‘torbacı’ olarak bilinen sokak satıcıları ile onlara uyuşturucu madde temin edenlerin yakalanması için operasyonlarını sıklaştırdı.


Bu kapsamda da 21-27 Şubat tarihleri arasında merkez ilçeler Seyhan, Çukurova ve Yüreğir’e bağlı; Gülbahçesi, Kiremithane, Meydan, Mestanzade, Gazipaşa, Hanedan, Gülpınar, Gürselpaşa, Sinanpaşa, Yıldırım Beyazıt, Şambayadı ve Mithatpaşa mahallelerinde polis, ‘torbacı avı’na çıktı. Gerçekleştirilen operasyonlarda daha önceden belirlenen adreslere de ardı ardına şok baskınlar gerçekleştirildi.


Uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen 34 kişi kıskıvrak yakalanırken, evlerde yapılan aramalarda da; bir kilo 250 gram kubar esrar, 370 gram toz esrar, 275 gram kokain, bin 24 adet ‘ecstasy’ ve 300 adet ‘captagon’ adlı sentetik uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 3 bin 665 liraya el konuldu. Sorguları tamamlanan zanlılardan 13’ü tutuklanırken, 21’i de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.




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