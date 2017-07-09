Adana’da uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Gözaltına alınan 902 kişiden 360’ı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürü Osman Ak’ın talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece-gündüz çalışarak uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Polis, torbacıların yoğunlukta olduğu mahallelere de sürekli uygulama ve şok baskınlar yaparak uyuşturucuya geçit vermiyor.

Yılın ilk 6 ayında yapılan 550 operasyonda 902 zanlı yakalanırken, bunlardan 360’ı tutuklandı. Yapılan bu operasyonlarda 900 kilo 929 gram esrar, 13 kilo 340 gram eroin, 20 bin 200 uyuşturucu hap, 250 gram kokain, 39 bin 479 kök Hint keneviri, 75 gram metamfetamin ele geçirildi.

Adana polisi, çocukların zehirlenmesinin önüne geçmek için havadan, karadan uygulamalarına devam ediyor.