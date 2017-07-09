Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2017 09:17

Adana’da uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Adana polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik 6 ayda yaptığı operasyonlarda 900 kilo 929 gram esrar, 13 kilo 340 gram eroin ele geçirildi.

Adana’da uyuşturucu tacirlerine geçit yok

09 Temmuz 2017 09:17

Gözaltına alınan 902 kişiden 360’ı tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürü Osman Ak’ın talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece-gündüz çalışarak uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Polis, torbacıların yoğunlukta olduğu mahallelere de sürekli uygulama ve şok baskınlar yaparak uyuşturucuya geçit vermiyor.


Yılın ilk 6 ayında yapılan 550 operasyonda 902 zanlı yakalanırken, bunlardan 360’ı tutuklandı. Yapılan bu operasyonlarda 900 kilo 929 gram esrar, 13 kilo 340 gram eroin, 20 bin 200 uyuşturucu hap, 250 gram kokain, 39 bin 479 kök Hint keneviri, 75 gram metamfetamin ele geçirildi.


Adana polisi, çocukların zehirlenmesinin önüne geçmek için havadan, karadan uygulamalarına devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 15 ŞEVVÂL 1438
  • 09 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:19
  • Güneş :05:20
  • Öğle :12:54
  • İkindi :16:46
  • Akşam :20:09
  • Yatsı :21:54
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!