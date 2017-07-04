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04 Temmuz 2017 10:00

Adana’da uyuşturucu tacirlerine şok baskın

Adana’da uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 820 gram esrar, 10 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Adana’da uyuşturucu tacirlerine şok baskın

04 Temmuz 2017 10:00


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığını belirlediği bir adrese operasyon düzenledi.


Narkotik dedektör köpeği "Kanas" ile yaptıkları aramalarda koltuğa gizlenmiş halde ve bir çantada 820 gram esrar, 1 pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira ele geçirdi.


Öte yandan, evin damında yapılan aramalarda saksılara ekili halde 10 kök Hint kenevir bitkisi bulundu. Operasyon anı ise saniye saniye görüntülendi.


Ekipler evdeki Ertan (45) ve kardeşi Hakan Y.’yi (39) gözaltına aldı.


Emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.




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