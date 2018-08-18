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18 Ağustos 2018 09:04

Adana’da valiz içerisinde 17 kilo 650 gram sentetik esrar bulundu

Adana’da bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri evde yaptığı aramada, valiz içerisinde 17 kilo 650 gram sentetik esrar maddesi ele geçirdi.

Adana’da valiz içerisinde 17 kilo 650 gram sentetik esrar bulundu

18 Ağustos 2018 09:04


Olay, Seyhan ilçesi 5 Ocak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir evde uyuşturucu madde olduğu ihbarını aldı. Belirtilen adrese düzenlenen operasyonda ev didik didik arandı. Hassas burunlu polis köpeğinin de katıldığı operasyonda, köpeğin evde bulunan dolap içerisine tepki vermesi üzerine, polis dolap içerisinde bir valiz buldu. Valizi açan ekipler, valiz içerisinde satışa hazır halde 17 kilo 650 gram genetiği değiştirilmiş sentetik esrar maddesi buldu. Ekipler, olayla ilgili E.Ö.’yü (44) gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette ifadesi alınan E.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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