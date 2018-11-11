Adana'da viyadükten nehre atlamak isteyen kişiyi polis ikna etti

Adana'da bir kişi köprü üzerinden Seyhan Nehrine atlayıp intihar etmek üzereyken, polis ekipleri şahsı son andan ikna etti. Bir vatandaşın ise köprüden atlamak üzere olan kişinin cep telefonu ile görüntülemesi dikkat çekti.

Olay, Seyhan Nehri üzerinde Tarsus- Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu Seyhan Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar köprü üzerinden Seyhan Nehrine atlamak üzere olan birisini görmesi üzerine durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye cankur ekipleri, bot ile nehrin içerisine girerek önlem aldı. Olay mahallinde bulunan Seyhan Devriye Grup Amirliği ekipleri, Halik K.'yı 30 dakika sonunda köprüden atlamaması için ikna etti.

Cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi

Halil K. Köprü üzerinden nehre atlamak üzereyken bir vatandaş o anları cep telefonuyla görüntüledi. Bazı vatandaşlar ise merakla olay anını film izler gibi izledi.

Cumartesi gecesi de aynı yerde intihara kalkışmış

Halil K.'nin borçları olduğu gerekçesiyle intihar girişiminde bulunduğu öne sürülürken, Cumartesi gecesi de aynı yere çıkarak intihar girişiminde bulunduğu, polis ekiplerinin iknasıyla vazgeçtiği öğrenildi. Halil K. ifade vermek üzere Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.