Adana’da Voleybol İl Spor Okulları’na 380 sporcu katılıyor

Bölge Antrenörleri Merve Çimeli, 5 Ocak Fatih Terim Stadı, Tribün Altı Antrenman Salonu’nda Sezer Çalışkantürk ile birlikte haftanın 5 günü 2 ’şer seans gerçekleştirdiklerini, Voleybol İl Spor Okulları’na 6-18 yaş grubu kız ve erkek öğrencilerin de katıldığını söyledi.

Sporcuların antrenmanlara zinde, istekli ve heyecanlı gelmelerinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Çimeli, öğrencilere manşet, blok, pas verme gibi temel ve teknik bilgiler verdiklerini, bunun yanı sıra sporcu sağlığı ve beslenmesi konusunda da bilgiler aktardıklarını kaydetti.

Hedeflerinin yetenekli sporcuları kulüplere yönlendirmek olduğunu belirten Çimeli, şunları söyledi:

“Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak’ın katkılarıyla başlattığımız voleybol il spor okuluna büyük ilgi var. Çocuklarımızın iyi yetişmesi için sadece spor bilgisi değil, her alanda eğitim vermeye çaba gösteriyoruz. Velilerin de duyarlı davranmaları bizim işimizi kolaylaştırıyor. Tüm hedefimiz, minik, küçük, yıldız, genç ve büyük kız ile erkekler arasından yetenekli sporcuları kulüplere yönlendirmektir.”

Çimeli, il spor okullarına kayıtların devam ettiğini belirterek sözlerini tamamladı.