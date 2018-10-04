Adana'da 'Yargı-Medya Buluşması'

Adana'da basın mensuplarını bilgilendirmek amacıyla Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 'Yargı-Medya Buluşması' gerçekleştirildi.

Adana Bölge Adliyesi ev sahipliğinde kentteki bir otelde gerçekleştirilen buluşmada konuşan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Türkiye'deki adliyelerde yer alan Medya İletişim Bürosu'nun ilkinin Adana Adliyesi'nde 2014 yılında açıldığını belirterek, "Adliyeler bünyesinde oluşturulan Medya İletişim Büroları, basın sözcüleri yönetiminde, basın kuruluşları aracılığıyla kamuoyunu yargısal faaliyetlerle ilgili bilgilendirme görevini üstlenmiştir. Bugün gelinen noktada, projenin başladığı 2014 yılından bu yana önemli mesafe alınmış olsa da halen çözülmesi gereken bazı sorunlar olduğu bir gerçektir. Bugünkü toplantının da, hem gelinen aşamayı analiz etmek hem de yaşanan sorunlarla ilgili çözüm üretmek bakımından hepimiz için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Kendilerine düşen görevin, basın aracılığıyla kamuoyunu zamanında, doğru ve yeterli bir şekilde bilgilendirmek olduğunu ifade eden Yurdagül, "Dördüncü erk olarak kabul ettiğimiz basın mensuplarına ve basın kuruluşlarına düşen görev de, yargısal faaliyetlerle ilgili yapılacak haberlerde, lekelenmeme hakkını ihlal edecek, tereddütlere sebep olacak ve yargıya güveni zedeleyecek içerik ve üsluptan kaçınmak olmalıdır" dedi.

Yargı bağımsızlığı ve masumiyet karinesi

Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin ise basın sözcülüğü ve medya iletişim bürolarının önemine dikkat çekerek, "Yargı organlarının medya ile iletişim kanallarının güçlendirilmesi uluslararası alanda birçok ülkenin gündemini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda yargı ve medya ilişkileri ayrı bir disiplin olarak ele alınmakta ve bu alanda önemli çalışmalar yapılmaktadır. Farklı ülkelerdeki iyi uygulama örneklerinin de dikkate alınması suretiyle ülkemizde de bir model geliştirilmesi önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Yargı-Medya Buluşmaları'nın ilkini Erzurum'da düzenlediklerini hatırlatan Çekin, 2015 yılında açıklanan Yargı Reformu Stratejisi ile kitlesel medya ve yargı arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin sürdürüldüğünü belirterek, "Bu çalışmanın amacı özetle, kamuoyuna doğru ve sağlıklı bilgi akışının hızlı biçimde sağlanmasıdır. Bu süreçte yargı bağımsızlığı ve masumiyet karinesi gibi ilkelerin de gözetileceği şüphesizdir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Adana Bakanlığı Basın Müşaviri Tacettin Ural, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun ile Hürriyet Gazetesi Yazarı Oya Armutçu, yargı ve medya ilişkileri konusunda bilgiler verdi.