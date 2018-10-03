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Adana'da yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonu

Adana’nın Kozan ilçesinde, yasa dışı bahis ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, yasa dışı bahis ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 kişi adliyeye sevk edildi.


Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, ilçedeki 15 eve eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda, yasa dışı bahis ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 10 zanlı gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda bulunan bilgisayar ve cep telefonlarına da el konulmuştu.


Emniyetteki sorguları ve işlemleri tamamlanan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Kozan Adliyesi'ne sevk edildi.


Operasyon kapsamında, 5 şüphelinin daha arandığı öğrenildi.

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