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17 Ağustos 2018 12:00

Adana’da yazlık sinema nostaljisi

Seyhan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün uygulamaya koyduğu geleneksel yazılık sinema uygulamasına bu yılda devam ediliyor.

Adana’da yazlık sinema nostaljisi

17 Ağustos 2018 12:00


Yeşilyurt Mahallesi’ndeki Şehitler Parkı’na kurulan yazlık sinemaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türk sinemasının sevilen filmlerinin gösterileceği açık hava sinemalarında dün akşam “Neredesin Firuze?” filmi gösterildi. Filmi izlemeye Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’da katıldı.


Yazılık sinemaların Adana’nın önemli bir geleneği olduğu belirten Karalar, bu anlamda bu geleneği yaşatmak istediklerini söyledi. Başkan Zeydan Karalar, “Sizlere layık olmaya çalışıyoruz. İstiyoruz ki bize bir oy veren ‘keşke bu oyu vermeseydim’ demesin. Çok sorunlu bir ilçe devraldık ama Allahın izni ile bu sorunları teker teker çözüyoruz. Halkımızın dinlenmeye, eğlenmeye ihtiyacı vardır dedik ve böyle yazlık sinemalar yaptık. Bizim küçüklüğümüzde vardı. Sinemaya giderdik gazoz alırdık, çekirdek alırdık. Ama burada ücretsiz veriyoruz. Sizleri seviyoruz, hepinize iyi seyirler diliyorum” dedi.


Konuşmanın ardından Başkan Zeydan Karalar, vatandaşlar ile birlikte “Neredesin Firuze?” filmini izledi. Film sırasında Seyhan Belediyesi’nce ücretsiz olarak çekirdek ve gazoz dağıtılırken yazlık sinemanın her gün farklı bir mahallede kurulacağı bildirildi.




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