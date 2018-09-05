Adana’da yazlık sinema nostaljisi

Vatandaşlar, Türk sinemasının sevilen filmlerini gazoz içip, çekirdek çitleyerek izliyor.

Şakirpaşa Mahallesi kapalı semt pazarında kurulan yazlık sinemada Türk sinemasının sevilen filmlerinden Şener Şen, Meltem Cumbul ve Timuçin Esen’in başrolünü oynadığı “Gönül Yarası” filmi gösterildi. Filmi Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar da izledi. Film gösterimi öncesi bir konuşma yapan Belediye Başkanı Karalar, eskiden insanların tek eğlencesi olan yazlık sinema kültürünü yaşatabilmek adına yazlık sinemayı her gün bir mahalleye kurduklarını söyledi. Bu uygulamadan vatandaşların çok memnun olduğunu ve katılımların yoğun olduğunu belirten Başkan Karalar, “Seyhan Belediyesi Türkiye’de marka oldu. Yazlık sinemalar dahi örnek oldu. Yazlık sinemalarımızda birbirimizi görmek, hasret gidermek için bir araya geliyoruz. 4.5 yıldır çalışıyoruz. Şimdiye kadar hiç olmadığı kadar Seyhan’da kültür sanat etkinliği oluyor. Adana’da kültür sanat unutulmuştu. Oysa Adana Yılmaz Güneyler, Yaşar Kemaller gibi onlarca dünya çapında sanatçı yetiştirdi. Kültürün, sanatın olduğu yerde yardımlaşma, güzellik, aydınlık olur” dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Zeydan Karalar, vatandaşlarla birlikte filmi izledi. Film sırasında Seyhan Belediyesince ücretsiz olarak çekirdek, patlamış mısır ve gazoz dağıtıldı.