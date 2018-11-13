Adana'da Yeni Nesil Gazetecilik Eğitimi başladı

Basın İlan Kurumu Adana Şube Müdürlüğü ve Çalışma ve İş Kurumu Adana İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı başladı.

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin de desteklediği, dünyada bilgi teknolojilerinde yaşanan değişim ve dönüşümün gerekliliği konusunda, nitelikli insan kaynağı oluşturmak, yeni nesil gazeteci yetiştirmek amacıyla düzenlediği eğitim programı Çukurova Kalkınma Ajansı eğitim salonunda başladı.

Medya sektöründe çalışmak isteyenlerin haber yazım teknikleri, etkili iletişim kurma, dijital habercilik, fotoğraf ve kamera kullanım teknikleri gibi çeşitli konularda katılımcıların bilgi ve becerilerini artırmayı hedefleyen program kapsamında 24 katılımcı 90 saat boyunca eğitim alacak.

Basın sektöründe yaşanan değişime, sosyal medyadaki gelişmelere, teknoloji kullanımını etkinleştirmeye yönelik uygulamalı ve sistematik eğitimler vermeyi amaçlayan Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı 3 hafta sürecek.

Program kapsamında katılımcılar medya tarihi, istihbarat haberciliği, kültür sanat haberciliği, televizyon haberciliği, politika haberciliği, röportaj teknikleri, ajans haberciliği, haber fotoğrafçılığı, basın hukuku, görsel habercilik, spor muhabirliği, televizyon spikerliği, dijital habercilik, medya ve etik, haber toplama ve yazma konularında da eğitim alacaklar.