Adana’da yetişen ürünler Ankara’da tanıtıldı

TMO’nun Ankara’da “Hububat Lisanslı Depoculuk Hamlesi ve 80.Yıl Etkinlikleri” kapsamında düzenlediği fuarda Adana’nın yurt içinde ve dışında marka haline gelmiş ürünleri görücüye çıkartıldı.

YZO Başkanı Mehmet Akın Doğan, Genel Sekreter Hülya Taşkın, Genel Sekreter Vekili İbrahim Pamuk, Ziraat Mühendisleri Sezgi İrkin, Tuğçe Tuzcu ve Fatih Aşçıoğlu, ziyaretçi akınına uğrayan stantta Adana’dan yetişen tarım ürünlerini tanıttılar.

YZO Başkanı Mehmet Akın Doğan, standı ziyaret eden TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, TMO Adana Şube Müdürü Mehmet Taylan, TMO Adana Şube Alım ve Muhafaza Servis Şefi Erkan Koçak’a standımızı gezdirerek ürünler hakkında bilgiler sundu.

Başkent Ankara’da standa gelen konuklara Adana’ya özgü yaz sıcaklarının hafif ve serinletici tatlısı bici bici ve ünlü şalgam suyu ikram edildi. Türkiye’nin her yerinden gelen Ziraat Odaları başkanları da tadına baktıkları Çukurova’nın sıcak yaz günlerinin serinlik kaynağı bici biciyi çok beğendi.

Mehmet Akın Doğan, Çukurova’nın bereketli topraklarında yetişen ürünleri fuarda tanıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Doğan, “Türkiye’nin en bereketli topraklarına sahip Yüreğir Ovası’nda onlarca çeşit ürün bir arada yetişebiliyor. Ovamızda üretim, yıl boyunca durmaksızın devam ediyor. Bu fuara katılma amacımız da bereketli ovamızın ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilere tanıtmaktır” dedi.

Sanayi, zirai ve ticari ürün ile bunlara ait hizmetlerin sergilenerek teknik gelişmelerin tanıtıldığı, bilgi alışverişinin yapıldığı alıcı ve satıcının karşılaştığı fuarlara katılmayı önemsediklerini dile getiren Doğan, bölge ve ülke kalkınmasında önemli rolü olan bu organizasyonda yer alarak Adana’nın rüzgarını başkent Ankara’da estirdiklerini kaydetti.

Odanın standında karpuz, kavun, domates, patlıcan, salatalık, mantar, patates, soğan, şeftali, kayısı, yerfıstığı, çilek, buğday, kabak, muz ve portakalın da aralarında bulunduğu 20 çeşit ürünü tanıttıklarını vurgulayan Doğan, geniş katılımın olduğu fuarda tarım sektörüyle ilgili gelişmeleri yakından görme fırsatı yakaladıklarını sözlerine ekledi.