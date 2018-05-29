Adana’da yüzme havuzları hizmete girdi

Ataşbak, yaz sezonu nedeniyle Atatürk ve 100. Yıl Yüzme Havuzu’nun zemini, duvarları, soyunma odaları, duş ve tuvaletlerinin boya, badana, su kaçakları, lavabo, musluk ile diğer eksiklerinin tamamlandığını kaydetti.

Yaz ve kış sezonunda 365 gün sürekli hizmet veren Rıza Salih Saray Kapalı Yüzme Havuzu’nun da bakımdan geçirileceğini belirten Ataşbak, şöyle devam etti:

“Havuzlarda birinci hedefimiz, yüzme ve sutopunda faaliyet gösteren kulüplere rahat çalışma ortamı hazırlamaktır. Şu anda, 4 bin üyemiz bulunmaktadır. Geçen yıl bin kişiye yüzme tekniğini geliştirmesi için özel eğitim verildi. Yüzme öğrenmek isteyen her yaş grubu acemilere de deneyimli diplomalı antrenörler tarafından yüzme öğretildi. Geçen yıl havuzlardan, acemi, üye, vatandaş ve spor kulüpleri olarak toplam 14 bin kişi yararlandı. Ayrıca Adana’nın 40-45 derecelere varan sıcağında serinlemek isteyen vatandaşlara üyelik sistemi ile yüzme yapmalarını sağlamaktır.”

“Sporcu ve halkın sağlığı bizim için her zaman ön plandadır”

Havuzların temizliğine her koşulda önem verdiklerine dikkati çeken Ataşbak, "İddia ediyoruz, kentimizin en hijyenik havuzlarına biz sahibiz. Görevlilerimiz, devlet ciddiyetinde periyodik aralıklarla havuzdan su alarak bunu tahlil ettirmektedirler. Sporcu ve halkın sağlığı bizim için her zaman ön plandadır" diye konuştu.

Yüzme havuzlarında, sorumlu Selçuk Babacan gözetiminde, can kurtaran, diplomalı antrenör olmak üzere toplam 51 personelin görev yaptığını anımsatan Ataşbak, Haziran ayı ortalarında okullar tatile girince acemilere yüzme havuzlarında eğitim verilmeye başlayacaklarını da sözlerine ekledi.