Adana'da zam şampiyonu karpuz

Adana Bölgesi'nde tüketici fiyatları bazında Eylül'de bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 60,56 ile karpuz oldu. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 35,88 ile limonda gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı eylül ayı enflasyon rakamlarına göre Adana'da en yüksek artış gösteren karpuz, en fazla düşüş gösteren limon oldu.

Türkiye genelinde Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) aylık olarak en yüksek artış gösteren madde yüzde 35,30 değişim oranı ile domates, Adana ve Mersin illerinden oluşan Adana Bölge'sinde aylık olarak en yüksek artış gösteren maddenin yüzde 60,56 ile karpuz olduğu belirtildi.

Türkiye genelinde TÜFE'de aylık olarak en fazla düşüş gösteren madde yüzde 28,53 değişim oranıyla limon, Adana Bölge'sinde de aylık olarak en fazla düşüş gösteren maddenin yüzde 35,88 ile limon olduğu kaydedildi.

Eylül ayında enflasyon yüzde 25,38

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Adana ve Mersin illerinden oluşan TR62 Bölgesinde TÜFE'de 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 6,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,38 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14,43 oranında artış gerçekleştiği belirtildi.

Bölgenin, 26 bölge içinde bir önceki aya göre yüzde 6,57 ile TÜFE'de en fazla artış gösteren 15. bölge, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 25,38 ile en yüksek artış gösteren 18. bölge olduğu vurgulandı.