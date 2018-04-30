Adana’da zincirleme trafik kazası: 16 yaralı

Kazada 2 motosiklet, 1 bisiklet, minibüs ve 11 otomobil hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre kaza, Seyhan ilçesinde D-400 karayolundaki Trafik kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen Ahmet A. yönetimindeki 01 M 0180 plakalı dolmuş minibüsü, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. 16 kişinin yaralandığı kazada 2 motosiklet, 1 bisiklet ve 11 otomobil hasar gördü. Araçların arasında sıkışan motosikletli bir kişi ile aracında sıkışan taksici, itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.