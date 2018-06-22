Adana’daki amatör spor kulüplerine 376 bin lira yardım

Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi için yapılan nakdi yardım, Adnan Menderes Spor Salonu’nda gerçekleştirilen program ile kulüp yöneticilerine verildi. Temsili yardım çekini AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak ve Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan takdim etti.

Amatör kulüplerin yaşaması için kalıcı desteklere ihtiyaçları olduğunu belirten Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Ataşbak, “Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında 4 projemiz bulunmaktadır. Bu projelerimizle Adana’nın her köşesindeki gençlerimize spor yapma imkanı sunuyoruz. Bu projeler sayesinde lisanslı sporcu sayısında da artış olduğunu, gençlerimizin uyuşturucu ve benzeri kötü alışkanlıklardan uzak durduğunu gözlemlemekteyiz” diye konuştu.

Önceki sezon amatör spor kulüplerine 23 bin 550 adet spor malzemesi dağıttıklarını ve 280 bin liralık nakdi yardımda bulunduklarını hatırlatan Ataşbak, 376 bin liralık nakdi yardımla amatör spor kulüplerinin önünü açtıklarını ifade etti.

AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı ise profesyonel olamadan futbolu bırakmış bir sporcu olduğunu belirterek, “Bu yardımların devam edeceğini düşünüyorum ve takipçisi olacağımızı bilmenizi istiyorum. Türkiye genelindeki amatör kulüpere bu sezon için yapılan yardımların toplamı 20 milyon TL’dir” dedi.